Pokémon GO: Lapras nella Ricerca Speciale di gennaio 2020

Nel momento in cui scriviamo, con l'inizio dell'anno nuovo e di gennaio 2020, Pokémon GO accoglie una nuova ricompensa per le missioni di ricerca speciale. Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere in questo rapido articolo, direttamente dagli sviluppatori di Niantic Labs.

La nuova ricompensa per le missioni di ricerca speciale di Pokémon GO di gennaio 2020 è Lapras, o meglio: un Lapras molto speciale. Possiede infatti le mosse Geloscheggia e Geloraggio, non ottenibili in altri modi; è la prima volta, inoltre, che Niantic Labs propone Lapras come ricompensa per una ricerca speciale. Per ottenere Lapras bisognerà completare sette missioni settimanali, e poi riscattare la ricompensa finale (con percentuale di cattura elevatissima).

Alcune delle ricompense degli ultimi mesi del 2019 sono state, su Pokémon GO, Eevee con corona di fiori, Groudon, Kyogre, Zapdos, Articuno e Moltres. Lapras non è un leggendario purtroppo, ma comunque resterà disponibile soltanto un mese: da oggi e per tutto il mese di gennaio 2020, fino al 1 febbraio 2020 compreso, alle ore 22:00 (orario italiano locale).