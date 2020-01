Pokémon GO, nuovi Pokémon della Quinta Generazione di Unima a gennaio 2020

A quanto pare il nuovo anno porterà su Pokémon GO tutta una serie di novità particolarmente interessanti: non solo eventi e occasioni per incontrarsi dal vivo, ma anche mostriciattoli inediti appartenenti alla Quinta Generazione di Unima. Inediti su Pokémon GO, ovviamente.

Niantic Labs ha confermato che a gennaio 2020 e nei mesi successivi arriveranno su Pokémon GO nuovi Pokémon della Quinta Generazione di Unima: quest'ultima debuttò all'interno del titolo mobile per smartphone android e dispositivi iOS lo scorso settembre 2019, con nuove aggiunte nel corso dell'autunno. Gli sviluppatori non rilasciano mai, infatti, un'intera generazione nello stesso momento: preferiscono rendere disponibili i Pokémon poco a poco, sfruttando l'intero anno solare.

Non è ancora chiaro quali saranno i Pokémon di Unima ad arrivare su Pokémon GO nel mese di gennaio 2020, ma il primo potrebbe essere Axew, dato che compare nella nuova schermata di caricamento del gioco. Vi terremo aggiornati non appena apprenderemo maggiori dettagli.