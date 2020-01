The Witcher serie Netflix, Saposki prende in giro il Trono di Spade

Andrzej Sapkowski, lo scrittore polacco autore dei libri della serie The Witcher, dai quali è stata tratta l'omonima serie Netflix, ha fatto una battuta decisamente pungente su Il Trono di Spade e su come sono state gestite le ultime stagioni.



La stoccata di Sapkowski risale in realtà al Comic Con di Varsavia del 2018, ma è stata ripresa solo ora per via del successo della serie TV di The Witcher: "Credo che come consulente creativo della serie, il mio lavoro sia di assicurarmi che in nessun punto Ed Sheeran si metta a cantare. Farò in modo che non succeda mai. Ve lo assicuro."



La battuta fa riferimento al lungo cameo di Ed Sheeran visto durante la settima stagione di Il Trono di Spade, in cui vestiva i panni di un soldato dei Lannister che cantava davanti a un falò, subito prima che il suo gruppo incontrasse Arya Stark. Furono molti i fan a criticare la scelta di includerlo, per via dell'inutilità dell'intera sequenza e della sua presenza, che ha tolto spazio agli altri personaggi.



Che dire? Magari nel ruolo di Ranuncolo non sarebbe stato nemmeno male... ma forse è un po' troppo giovane.