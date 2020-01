Unieuro, volantino Fuori Tutto con sconti su PS4, Nintendo Switch e altro a gennaio 2020

Unieuro inizia il nuovo anno con una nuova e ampia campagna di sconti su numerosi prodotti del proprio catalogo con il volantino Fuori Tutto, sia per quanto riguarda gli acquisti online che in negozio, tra i quali troviamo anche varie console e videogiochi in particolare per quanto riguarda PS4 e Nintendo Switch.



Per quanto riguarda i videogiochi, dunque, segnaliamo la presenza di PS4 Pro 1TB con Fortnite Voucher al prezzo di 299,99 euro, con sconto del 26% rispetto al prezzo standard. Per Nintendo Switch troviamo invece vari giochi come Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2 tutti a 49,99 euro.



In ambito smartphone troviamo il Samsung Galaxy A40 a 199 euro invece di 259, il Samsung Galaxy S10e a 439 euro invece di 779 e il Huawei P30 Pro a 699 euro, oltre all'Asus ZenFone 5 a 199,99 euro.



Tra i TV segnaliamo la presenza del Samsung RU8000 da 55 pollici a 579 euro, l'LG SM9000 da 49 pollici a 749 euro e il Sony XG9505 da 55 pollici a 999 euro, tutti prezzi alquanto scontati rispetto a quelli originali, oltre ai Samsung QLED Q90R da 55 pollici a 1499 euro e Q60R da 65 pollici a 899 euro.



Ci sono comunque davvero molti prodotti da visionare, oltre a sconti fino al 50% anche su altri videogiochi presso i punti vendita. La promozione è valida dal 2 al 23 gennaio 2020, potete vedere i prodotti scontati online a questo indirizzo.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.