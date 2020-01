Star Wars: L'ascesa di Skywalker, la figlia di Carrie Fisher ha interpretato Leia in una scena del film

Patrick Tubac, supervisore degli effetti visivi di Industrial Light & Magic ha detto in un'intervista a Yahoo Entertainment di aver chiesto a Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher, di interpretare Leia in una scena di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.



La morte di Carrie Fisher, avvenuta poco dopo la fine delle riprese di Star Wars: Il risveglio della Forza, oltre al dramma umano ha creato dei disagi nella produzione del terzo capitolo della trilogia. Leia Organa, il personaggio interpretato dall'attrice, avrebbe avuto un ruolo chiave in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Così non è stato, costringendo il regista e gli sceneggiatori a riscrivere alcune scene per adattarle al materiale già girato in loro possesso, ma non bastavano.



In una scena, infatti, serviva qualcuno che "prestasse" il corpo a Leia per fare in modo che Tubac potesse applicare gli effetti digitali di ringiovanimento, esattamente come avrebbe fatto con Mark Hammil, co-protagonista nella scena. La scelta è ricaduta su Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher, già coinvolta nel film come volto di Kaydel Ko Connix. Grazie ai tratti familiari di Billie Lourd è stato uno scherzo per i tecnici della Industrial Light & Magic trasformare la figli nella versione giovane della madre.