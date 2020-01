Dragon Ball Super, Gogeta Ultra Istinto in questa fantastica fanart

Gogeta nell'ultimo anno è sicuramente tornato ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e amati di Dragon Ball Super: difatti è diventato canonico, grazie all'ormai non più troppo recente film anime Dragon Ball Super: Broly. Non stupisce quindi vederlo così spesso il materiale di partenza di numerose fanart, come quella che vi mostriamo oggi.

E il Gogeta di questa fanart dedicata a Dragon Ball Super (e in parte a Super Dragon Ball Heroes) è anche molto speciale: difatti ha raggiunto l'Ultra Istinto, attualmente la trasformazione più potente mai vista nell'intero franchise di Akira Toriyama. L'artista è Princavelli, e il suo lavoro su Twitter ha da subito ottenuto vasti consensi; la base di partenza della fanart sembra sia stata il Gotenks adulto di uno degli episodi non canonici di Super Dragon Ball Heroes, ma la rielaborazione ha portato ad un vero e proprio Gogeta.

Dragon Ball Super tornerà con un nuovo capitolo del manga entro la fine di gennaio 2020, e noi ve ne segnaleremo puntualmente la disponibilità. Attualmente è in corso l'arco narrativo dedicato a Moro e ai Galactic Patrol.

"The Ultimate Warrior, Ultra Instinct Gogeta!" Starting off the New Year right with a What-If, from Gogeta vs Hearts. This is also a test on my TOP Filter since I rarely do art in this style. Thank you to @LeonardoFrost95 for the aura and my right hand shawty @TheTabbyNeko! pic.twitter.com/XL8jZvhTCD