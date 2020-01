iPhone 12: display OLED su tutti i modelli, 6 GB di RAM solo su due

iPhone 12 vanterà un display OLED su tutti i modelli, secondo un report che parla anche della memoria in dotazione allo smartphone: solo due versioni saranno equipaggiate con 6 GB di RAM.



Si tratterebbe di una novità sostanziale rispetto all'attuale strategia, che vede iPhone 11 dotato di uno schermo di tipo LCD per contenere i costi rispetto a iPhone 11 Pro, che adotta invece una soluzione OLED.



A distinguere le versioni più costose da quelle più abbordabili, dunque, potrebbe essere in questo caso la RAM: 6 GB di memoria, come detto, sui modelli di punta, mentre gli altri dovranno accontentarsi di 4 GB. E la fotocamera: i terminali "premium" ne avranno una tripla, gli altri una doppia.



Infine le dimensioni dello schermo di cui si vocifera: i due modelli high-end di iPhone 12 vanteranno un display da 6,1 e 6,7 pollici, mentre i due modelli meno costosi da 5,4 e 6,1 pollici.