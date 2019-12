iPhone 12 potrebbe abbandonare il notch, in base a un brevetto Apple

Dopo aver rappresentato un elemento distintivo dei vari modelli da iPhone X in poi, iPhone 12 potrebbe finalmente abbandonare il notch, in base a quanto emerso da un brevetto Apple registrato presso l'ufficio giapponese.



Il documento del Japan Patent Office è stato scoperto e analizzato da Let's Go Digital, che ha effettuato anche l'immancabile render basato sulle informazioni contenute al suo interno. Secondo quanto emerge dai testi e dai disegni a corredo del brevetto, iPhone 12 potrebbe presentare uno schermo privo di notch, dunque senza particolari coperture al di là dei bordi.



C'è tuttavia da fare delle precisazioni: il brevetto in questione riguarda specificamente l'interfaccia utente, dunque il lato software dello smartphone, che sembra essere iPhone 12. Considerando questo, i testi e le immagini potrebbero avere solo un valore indicativo per dare risalto all'interfaccia, senza pretendere di rappresentare fedelmente la forma dello smartphone.



Tuttavia, il fatto che dalla documentazione emerga un modello privo di notch potrebbe anche anticipare il fatto che iPhone 12, o forse un telefono successivo di Apple, sia destinato ad abbandonare tale soluzione che in effetti potrebbe essere superata nel giro di pochi anni.