Mario Kart Tour, il Tour del nuovo anno è in arrivo, ecco il trailer

Inizia il 2020 e arriva anche il Tour del nuovo anno per Mario Kart Tour, che si presenta nel trailer riportato qui sopra, con alcuni elementi aggiuntivi apportati nel gioco mobile di Nintendo.



Il Tour del nuovo anno introduce in Mario Kart Tour, in particolare, una versione modificata del tracciato di Tokyo, alcuni piloti alternativi, nuovi kart e elider e altri elementi aggiuntivi a tema con il nuovo anno o meno. L'evento in questione è disponibile da oggi fino al 14 gennaio 2020, dando dunque la possibilità di ottenere alcuni oggetti e personaggi esclusivi per questo periodo.



Nel frattempo, Mario Kart Tour sta dimostrando di mantenere piuttosto alta l'attenzione su di sé da parte della community di videogiocatori mobile, continuando a ottenere risultati piuttosto positivi. A ottobre, i dati di Sensor Tower riportavano 123,9 milioni di download e 37,4 milioni di dollari ricavati da Nintendo con il gioco mobile, ma sembra che il trend sia continuato in maniera positiva anche nei due mesi successivi per Mario Kart Tour.