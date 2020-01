FIFA 20, l'eClub World Cup 2020 si terrà a Milano: ecco i dettagli

FIFA 20 sarà protagonista della eClub World Cup 2020, che si svolgerà a Milano dal 7 al 9 febbraio e vedrà le migliori ventiquattro squadre del mondo competere per il titolo.



I cinque round di qualificazione online hanno decretato i 24 migliori team che, dopo una qualificazione con 190 squadre provenienti da tutto il pianeta, potranno competere per la vittoria finale proprio nell'evento di Milano.



Per la prima volta in Italia, la FIFA eClub World Cup - il più importante evento competitive di FIFA per club - vedrà la partecipazione di tre squadre italiane: Mkers, AS Roma e Team QLASH si sfideranno contro le altre 21 squadre provenienti da Messico, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Giappone, Stati Uniti e tanti altri paesi.



L'evento vedrà anche la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del mondo, tra cui il leader della classifica mondiale Xbox Donovan 'Tekkz' Hunt (Fnatic) e quello della classifica PlayStation Diego 'Crazy' Campagnani (Team QLASH), oltre al Campione del Mondo 2017 Spencer 'Gorilla' Ealing (NEO) e il Campione del Mondo 2015 Abdulaziz 'MrDone' Alshehri (Redemption eSports).



Oltre alla partecipazione di nuove squadre, l'evento vedrà scendere in campo otto club già presenti nelle edizioni precedenti:

Manchester City eSports (2017, 2019, 2020)

FaZe Clan (2019, 2020)

Olympique Lyonnais (2017, 2020)

AS Roma (2017, 2020)

Mkers (2018, 2020)

Hashtag United (2018, 2020)

FC Basel 1893 eSports (2018, 2020)

Blue United eFC (2018, 2020)