My Hero One's Justice 2, il nostro provato

La scorsa settimana durante la prova della line up del 2020 di Bandai Namco, abbiamo potuto mettere le mani su My Hero One's Justice 2 , sequel del primo capitolo del franchise che ripercorre le gesta degli aspiranti eroi dell'accademia visti o letti nell'opera di Kohei Horikoshi: My Hero Academia .

Conferme e novità

La grande novità di My Hero Academia 2 risiede nelle new entry del picchiaduro basate su quella che è la nuova stagione dell'anime e alcuni degli episodi più affascinanti del manga. Sir. Nighteye, Overhaul, BMI Hero: Fat Gum, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mr Compress e Twice saranno alcuni dei personaggi che potrete utilizzare e che andranno a rimpinguare un già nutrito roster di combattenti. Ognuno con le proprie peculiarità e le sue abilità fedelmente riprodotte (lo sappiamo tutti che lancerete palline ovunque con il buon Minoru Mineta) e in grado di stratificare consistentemente un sistema di combattimento che comunque soffre di una certa macchinosità e non risulta super immediato se non si ha dimestichezza con il franchise. Tutto rimane pressoché invariato nel gameplay che vede il ritorno della barra PlusUltra e l'importanza sempre più persistenze delle mosse spezza guardia. Giocare nei panni di Izuku Midoriya e compagni poi vi permetterà di ripercorrere a grandi linee gli avvenimenti del manga/anime grazie al ritorno dello story mode. Insomma, come da tradizione per i picchiaduro che fanno affidamento come background a opere esistenti, l'innovazione è marginale e l'idea è quella di migliorare con piccole introduzione un format che prova a essere vincente.





Proprio seguendo questo filo conduttore in My Hero One's Justice 2 alcune novità, oltre al roster, risiedono nelle possibilità offerte dalle modalità e sottomodalità. All'interno della modalità Versus quindi potremo per esempio affrontare scontri 2vs2 in cui entrambi i personaggi saranno giocabili da diversi giocatori, oppure saranno completamente personalizzabili con vestiti e accessori in un menù apposito. Purtroppo queste novità non erano disponibili nella prova effettuata: ci siamo concentrati solo nei classici scontri con CPU e/o altri giocatori, che rimangono il fulcro dell'esperienza. Tutti i nuovi eroi offrono diversi spunti interessanti, soprattutto perché diversificano il parco mosse con maggiori possibilità, anche dalla distanza. Un esempio è Overhaul che attraverso i suoi attacchi dallo smodato AOE risulta spesso e volentieri inespugnabile soprattutto nell'attivazione delle abilità PlusUltra. Purtroppo però gran parte dei combattimenti appaiono tanto caotici quanto ingestibili come nel caso del predecessore. L'eccessivo utilizzo dei quirk e la possibilità di richiamare gli alleati a supporto come nel franchise Ninja Storm rendono il tutto davvero un minestrone di tecniche e scontri alle volte difficile da gestire e da leggere. L'altra faccia della medaglia è comunque un picchiaduro rispettoso dell'anime e dunque ricco di azione e frenesia proprio come ce lo si aspetta, con la grande distruttibilità ambientale che esalta il tutto.