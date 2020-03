Fortnite, Trova il pennarello nero di Deadpool

Si chiama Trova il pennarello nero di Deadpool, ed è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 dedicate a Deadpool, l'eroe Marvel Studios più irriverente di sempre. Ora che gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente reso disponibili le sue nuove missioni, vi forniamo una guida utile, con tutte le informazioni che dovete conoscere.

Trova il pennarello nero di Deadpool è la prima delle sfide di Deadpool della Settimana 6. Tutto ciò che dovrete fare per completarla è accedere al menù principale di Fortnite, recarvi poi nella schermata dell'Agenzia (quella del Pass Battaglia), infine entrare nel covo segreto di Deadpool, tramite condotto di ventilazione sulla destra. Il pennarello nero si trova sul pavimento, in basso a sinistra: interagite con lo stesso per raccoglierlo e completare la missione.

La ricompensa finale per il completamento di entrambe le sfide di Deadpool della Settimana 6 consiste in una copertura rossa a tema. La Skin di Deadpool arriverà invece in un secondo momento, presumibilmente nel corso della Settimana 7: vi terremo aggiornati.