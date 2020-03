Microsoft Flight Simulator: gli sviluppatori spiegano il multiplayer in nuovo video

Gli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator hanno voluto spiegare come funzionano le modalità multiplayer del gioco e cosa si intende per "mondo condiviso", facendo capire che il gioco non sarà realistico solo dal punto di vista grafico.

Il mondo condiviso sarà la principale delle modalità multiplayer incluse in Microsoft Flight Simulator. Potenzialmente ognuno dei giocatori nei server potrà vedere gli altri che volano per i cieli del suo mondo virtuale. L'intelligenza artificiale si occuperà di gestire il traffico aereo, dando informazioni in tempo reale a tutti i giocatori.

Per giocare in questa modalità bisogna attivare le variazioni meteorologiche in tempo reale, mentre il traffico aereo in tempo reale può essere acceso o spento. Chi non volesse utilizzare le regole di default, potrà creare una partita personalizzata per andare in solitaria, oppure per formare dei gruppi di giocatori e volare in formazione. Il leader di un gruppo può modificare i vari parametri della partita a piacimento, compreso il tempo, le condizioni meteorologiche e molto altro.

A prescindere dalle impostazioni usate, Sebastian Wloch, il CEO dello studio di sviluppo, afferma che i server Azure di Microsoft potranno gestire centinai di migliaia di aerei contemporaneamente in Microsoft Flight Simulator, anche se i dati del traffico aereo si limiteranno a riportare della situazione di un area di circa 200 km intorno al giocatore, per un massimo dei 50 aerei più prossimi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X.