Fortnite, sfide di Deadpool della Settimana 6 disponibili: l'elenco completo

Epic Games ha finalmente reso disponibili le nuove sfide di Deadpool della Settimana 6 su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Si tratta delle solite due missioni settimanali, che per quanto riguarda oggi 27 marzo 2020 fanno naturalmente riferimento alla Settimana 6.

Le sfide di Deadpool in questione sono Trova il pennarello nero di Deadpool (0/1) e poi Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre (0/3). Queste missioni sono disponibili da ora, e lo resteranno fino alla fine della Stagione 2 di Fortnite. Cercheremo di fornirvi le guide specifiche non appena possibile, già nelle prossime ore.

Come sempre ci sono dei premi settimanali, per chi le porterà subito a termine. La ricompensa per il loro completamento consiste nella copertura a tema Deadpool, mentre la Skin di Deadpool come sappiamo arriverà in un secondo momento.

Ecco qui di seguito tutte le sfide di Deadpool della Settimana 6, che vanno ad aggiungersi alle sfide Dispetto di Miaoscolo della Settimana 6, rilasciate nella giornata di ieri.

Trova il pennarello nero di Deadpool (0/1)

Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre (0/3)

Completa una sfida qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa: copertura di Deadpool