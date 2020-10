Xbox Series S, la confezione della console mostrata in una foto: è molto piccola

La confezione di Xbox Series S è stata mostrata in una foto, e come da aspettative è molto piccola: essendo la console davvero minuta, lo è anche il packaging.

Xbox Series S(mol) retail box spotted https://t.co/aBYick0Wok — Nibel (@Nibellion) October 22, 2020

Dopo l'unboxing di Xbox Series X, scopriamo dunque com'è fatta anche la confezione della console next-gen economica di Microsoft, disponibile a partire dal 10 novembre al prezzo di 299,99 euro.

Il box riprende i colori della piattaforma, presentandosi con una colorazione completamente bianca e due grosse immagini nella parte frontale che ritraggono la console e il relativo controller.

In basso a destra, come da tradizione, viene indicato anche il taglio dello storage SSD, in questo caso 512 GB che però, ovviamente, non saranno interamente disponibili: una quota verrà riservata dal sistema operativo.