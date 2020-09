Ghostrunner: data d'uscita ufficiale per PS4, Xbox One, PC e anche Nintendo Switch

505 Games ha annunciato che Ghostrunner, il gioco di azione cyberpunk creato da creato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks, uscirà il 27 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Con lo stesso video è stata annunciata anche la versione per Nintendo Switch.

L'annuncio è stato fatto durante il TGS 2020, la fiera digitale che si sta tenendo in queste ore a Tokyo. Gli utenti possono dare un occhio al gioco d'azione cyberpunk sul digital expo del TGS, da oggi fino a domenica 27 settembre. A questa pagina troverete tutte le informazioni utili per conoscere Ghostrunner e le novità presentate in questi giorni.

Una volta conclusasi la fiera, dal 29 settembre sarà pubblicata una nuova demo PC su Steam. La demo conterrà nuove animazioni per la spada, gameplay e grafica migliorati e leaderboard. A questo indirizzo ci si potrà candidare per partecipare ad una beta privata su PC del gioco.

Preordinando il gioco è possibile approfittare delle seguenti promozioni fino al lancio:

● 1 speciale katana inclusa in tutti i preordini

● Più una katana aggiuntiva, esclusiva ad ogni piattaforma/negozio

● 20% di sconto sui preordini PlayStation 4

● 20% di sconto sui preordini Steam

● 10% di sconto sui preordini Xbox One

Ghostrunner uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store e GOG martedì 27 ottobre.