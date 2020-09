Valorant: First Strike è il primo torneo esport ufficiale di Riot Games

Riot Games ha annunciato First Strike, il primo grande torneo esport ufficiale su scala globale di Valorant, il suo sparatutto tattico 5v5. Questo evento su scala globale darà occasione ai giocatori di tutto il mondo di dare il via alla loro carriera professionistica in questa disciplina.

First Strike cavalcherà l'onda dell'eSport di Valorant, sfruttando il decennio di esperienza di Riot Games nella produzione di eventi e trasmissioni di eSport senza pari. Riot Games è anche il maggiore produttore di eSport a livello mondiale, con competizioni e trasmissioni settimanali in vari territori del globo, vincitore di vari Emmy per il campionato mondiale di League of Legends, l'evento eSport più seguito del mondo.

"Valorant è un gioco profondamente competitivo, con tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande eSport", racconta Whalen Rozelle, direttore senior dell'eSport in Riot Games. "First Strike darà al nostro fiorente ecosistema competitivo una piattaforma per mettere in mostra la propria grandezza, dando vita a grandi storie regionali e gettando le basi che supporteranno l'eSport negli anni a venire."

First Strike proporrà una serie di tornei in tutto il globo, con varie finali regionali in Nord America, Europa, Asia, Brasile e America Latina. Ogni regione terrà una serie di qualificazioni basate sul merito, dalle quali emergeranno otto squadre per le finali di First Strike, prodotte da Riot, dal 3 al 6 dicembre. I vincitori potranno dichiararsi i primi campioni regionali ufficiali di Valorant. Tanto le squadre professionistiche quanto quelle dilettantistiche potranno qualificarsi per le finali di First Strike, tramite tornei online gestiti dalle più grandi organizzazioni di eSport.

"L'eSport è uno dei migliori investimenti che possiamo fare per supportare la community sul lungo periodo", dichiara in merito Anna Donlon, produttrice esecutiva di Valorant. "Come abbiamo già visto con la Ignition Series, c'è grande richiesta di una scena professionistica di Valorant, e siamo felici di cominciare questo viaggio con fan, giocatori e organizzazioni. Come team di sviluppo, supportare il mondo competitivo di Valorant è una delle nostre priorità, e crediamo fino in fondo in questo percorso."

Per supportare la scena competitiva di Valorant, Riot Games ha stretto un'alleanza con più di 20 organizzatori di eventi per lanciare la Ignition Series e produrre varie competizioni che hanno attirato l'attenzione di milioni di fan. Negli ultimi sei mesi, si sono tenuti centinaia di tornei di Valorant con vari formati, per un totale di un milione di dollari in premi per le squadre e i giocatori di tutto il mondo.

Lo seguirete?