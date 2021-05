Remnant: From the Ashes su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade gratuito disponibile

L'upgrade gratuito di Remnant: From the Ashes per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile ora, come promesso dal team di sviluppo alcuni giorni fa. Se possedete il gioco, il download partirà in automatico.

L'upgrade next-gen di Remnant: From the Ashes introduce due modalità grafiche sulle nuove console Sony e Microsoft: fino a 4K e 30 fps su PS5 e Xbox Series X, fino a 1080p e 60 fps su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

A ciò si aggiungono inoltre miglioramenti apportati alla qualità visiva del gioco, alle prestazioni generali e naturalmente ai tempi di caricamento, che sono stati sostanzialmente ridotti grazie all'uso dei veloci SSD.

È dunque senz'altro il momento migliore di sempre per cimentarsi con il titolo di Gunfire Games, che abbiamo premiato con un ottimo 8,2 per via delle sue indubbie qualità.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Remnant: From the Ashes.