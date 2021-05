Remnant: From the Ashes per PS5 e Xbox Series X|S, l'upgrade gratis next gen ha una data

Remnant: From the Ashes otterrà presto un upgrade gratis next gen specifico per PS5 e Xbox Series X|S, precisamente il 13 maggio 2021, che comporterà l'introduzione delle due classiche modalità dedicate a performance o qualità grafica con caratteristiche migliorate rispetto alla versione base.

Dal 13 maggio, Remnant: From the Ashes potrà essere giocato in due modalità su PS5 e Xbox Series X: prediligendo la risoluzione in 4K a 30 fps, oppure concentrandosi sulle performance, portando il gioco a 1080p ma a 60 fps. L'aggiornamento è gratuito per coloro che possiedono già la versione PS4 o Xbox One del gioco.

Sempre il 13 maggio, il gioco verrà messo a disposizione all'interno del catalogo di Xbox Game Pass per PC e pertanto avrà una sua pagina all'interno del Microsoft Store. Quest'ultima versione supporta il cross-play con le versioni Xbox.

Remnant: From the Ashes potrà essere giocato a 4K e 30 fps o 1080p e 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

Remnant: From the Ashes è un interessante action RPG con gameplay da sparatutto in terza persona sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Perfect World Entertainment. Ha qualcosa a che fare con i souls-like, ma la sua struttura spostata verso lo shooter lo rende qualcosa di piuttosto particolare.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Remnant: From the Ashes da parte di Simone Pettine, che ha recensito peraltro anche il DLC Subject 2923 e anche il prequel Chronos: Before the Ashes, tanto pera avere un quadro un po' più completo della questione.