Observer System Redux: data di uscita in formato fisico, anche su PS4 e Xbox One

Observer System Redux, l'edizione definitiva dell'avventura in stile cyberpunk sviluppata da Bloober Team, arriverà nei negozi in formato fisico il 16 luglio, e per l'occasione il gioco farà il proprio debutto anche su PS4 e Xbox One.

Forte della presenza del compianto Rutger Hauer nei panni del protagonista, Observer System Redux ci coinvolgerà in un difficile caso, che potremo risolvere solo ricorrendo alle capacità uniche degli Osservatori.

Observer System Redux è la versione definitiva del titolo, ricostruito e migliorato per la nuova generazione. L'anno è il 2084. Il futuro si è rivelato molto più oscuro di quanto si possa immaginare.

In primo luogo c'è stato il nanofago, una piaga digitale che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime tra coloro che avevano potenziato i propri corpi e le proprie menti. Poi è scoppiata la guerra che ha lasciato sia l'est che l'ovest decimati e in frantumi.

Non essendo rimasto nessuno per rivendicare il potere, le società hanno preso il controllo e hanno istituito ognuna un proprio impero fondato sulla corruzione.

Tu non sei altro che uno strumento aziendale di oppressione, temuto e disprezzato, che hackera e viola gli angoli più reconditi delle menti dei sospettati. Sei la persona che si infiltra nei loro sogni, che mette a nudo le loro paure e che preleva qualsiasi elemento necessario per la propria investigazione.

Tu sei un Osservatore.