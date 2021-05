The Wardrobe disponibile su Xbox Series X|S e One, versione PS5 in lavorazione

The Wardrobe, la simpatica avventura sviluppata dal team italiano Cinic Games, è ora disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One, mentre è in lavorazione la versione PS5.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di The Wardrobe, il gioco vanta ottimi dialoghi e un umorismo di qualità, una marea di citazioni e un comparto artistico notevole per la quantità di disegni presenti.

La Even Better Edition va a rifinire ulteriormente l'esperienza, smussandone gli eventuali spigoli e rendendola ancora più piacevole, tanto per gli appassionati di avventure punta & clicca quanto per i neofiti del genere.

The Wardrobe: Even Better Edition è un tributo all'immaginario geek degli ultimi quattro decenni e alle storiche avventure grafiche prodotte negli anni '90.

Ogni dialogo, scena, sfondo o singolo oggetto del gioco rende omaggio a quella fantastica cultura nerd e pop con cui sei cresciuto; a volte con riferimenti molto evidenti, altre volte più nascosti.

Il gioco è un'avventura punta e clicca in 2D ispirata a pilastri del genere come Monkey Island, Day of the Tentacle e Sam & Max: Hit the Road.

È pieno zeppo di personaggi e luoghi divertenti, arricchito da un'atmosfera folle, un pizzico di dark humor e tanti enigmi da risolvere.

Se hai amato Guybrush o Manuel Calavera, non potrai non apprezzare Skinny, il protagonista di questa storia. Un personaggio che riempirà le tue avventure di sarcasmo, cinismo e rotture della quarta parete.