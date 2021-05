PS5 dietro Switch, ma Returnal è nella Top 3 della classifica spagnola di fine aprile

Grazie a Vandal abbiamo modo di scoprire i più recenti dati di vendita del mondo videoludico per la Spagna. Precisamente, abbiamo modo di analizzare i dati della settimana di fine aprile/inizio maggio 2021 (26 aprile - 02 maggio). La classifica segnala che PS5 è dietro a Nintendo Switch, ma la recente esclusiva PlayStation 5 - Returnal - è entrata in Top 3.

Prima di tutto, vediamo i dati di vendita delle console:



Nintendo Switch: 5.950 unità

PS5: 2.400 unità (2350 standard, 50 digital)

PS4: 1.150 unità

Xbox Series S: 250 unità

Xbox One: 100 unità

Xbox Series X: 75 unità

Come potete leggere, Xbox continua a non segnare gli stessi numeri delle concorrenti: ovviamente, come sempre, il risultato è condizionato anche dalle effettive unità distribuite. Anche per il 2021 ci si aspetta infatti che le scoperte di PS5 e Xbox Series X|S siano inferiori all'effettiva richiesta.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi, invece, la Top 10 è composta da:



New Pokémon Snap (Switch) Grand Theft Auto V (PS4) Returnal (PS5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) FIFA 21 (PS4) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Minecraft (Switch) Ring Fit Adventure (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) FIFA 21 (Switch)

Come sempre, i giochi Nintendo Switch dominano le vendite fisiche, con New Pokémon Snap a guidare la classifica. GTA 5 e FIFA 21 sono i principali rappresentanti di PS4, mentre Returnal è l'unico gioco PS5 in grado di entrare nella Top 10.

Nintendo Switch e Xbox Series X|S battono PS5 ad aprile 2021 in UK, invece.