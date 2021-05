Grindstone: data di uscita su PC e update per Switch e Apple Arcade svelati

Capybara Games ha annunciato la data di uscita della versione PC di Grindstone, in arrivo su Epic Games Store il 20 maggio 2021. Inoltre, ha presentato i dettagli sul nuovo update per Nintendo Switch e Apple Arcade.

L'update di Grindstone si chiama "The Fortune Grind" ed è disponibile già da oggi su Switch e Apple Arcade. La versione PC lo includerà sin dall'uscita. In questo nuovo aggiornamento viene introdotta una ruota della fortuna nel Daily Grind che permette di ottenere un po' di bottino utile. C'è però il rischio di attivare anche dei pericoli aggiuntivi. Inoltre, l'update di Grindstone aggiungerà anche una nuova caverna che include 10 livelli, un nuovo oggetto (la pozione della salute dorata) e una nuova voce nel ricettario di Hëlga's Slöp Höuse.

Grindstone

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Grindstone si conferma anche su Nintendo Switch un eccellente puzzle game, che parte da una formula in stile Puzzle Quest per declinare le meccaniche match-3 in maniera diversa dal solito, con il personaggio sul tabellone e i "percorsi" disegnati di volta in volta per l'eliminazione dei nemici, la raccolta di oggetti preziosi e l'apertura del portone che ci condurrà verso il livello successivo. Stilisticamente pregevole, il titolo di Capybara Games perde qualcosa sul fronte dei controlli, sia fisici che via touch screen, ma l'esperienza rimane molto piacevole."