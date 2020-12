Grindstone, la recensione per Nintendo Switch: la conferma di un ottimo puzzle game

Come ben noto non è andata così e sono stati generalmente pochi i titoli che hanno fatto il proprio debutto su Switch dopo una pubblicazione su iOS e Android , privati il più delle volte del sistema di controllo touch originale, che non funziona propriamente al meglio su di uno schermo di tipo resistivo.

La recensione di Grindstone per Nintendo Switch rilancia un rapporto, quello fra la console ibrida giapponese e il mondo delle produzioni mobile, che pensavamo inizialmente sarebbe stato sfruttato in maniera molto più convinta, visti anche i numerosi parallelismi hardware fra le due piattaforme.

Il personaggio si muove sul tabellone inanellando violente eliminazioni a colpi di spada sulla base del colore dei nemici , con la possibilità di effettuare spettacolari combo e produrre in questo modo gemme che servono per allungare la killstreak passando a nemici di tonalità differente e ottenere così ricompense ancora più ricche.

Per fortuna il valore del gameplay originale, con i suoi tanti risvolti strategici, non viene eccessivamente influenzato da tali mancanze. Utilizzando un approccio senza dubbio ispirato al classico Puzzle Quest , Grindstone ci mette al comando di un potente vichingo alle prese con dungeon pieni di creature pericolose ma anche di prezioso loot.

Una soluzione che, lo diciamo subito, funziona a metà: l'originale per i dispositivi Apple vantava un'azione molto fluida e intuitiva grazie alla possibilità di poter "disegnare" con un dito le traiettorie del nostro guerriero sul tabellone, ma il già citato touch screen resistivo di Nintendo Switch non si presta bene a tale pratica, ripiegando su singoli tocchi di casella in casella che risultano più immediati rispetto agli stick analogici, certo, ma tolgono fluidità e reattività all'esperienza.

Grindstone prova, nel suo piccolo, a cambiare un po' le cose. Disponibile su eShop al prezzo di 16,79 euro , con uno sconto del 25% fino al 29 dicembre 2020, il puzzle game di Capybara Games , gli autori di Below , può essere giocato in modalità docked sul televisore oppure in portabilità, ma in quest'ultimo caso consente anche di utilizzare il touch screen per i comandi.

Struttura

In termini di contenuti, il fulcro di Grindstone è rappresentato da una campagna in single player parecchio corposa, composta da qualcosa come 150 livelli man mano più complessi, in cui vengono continuamente introdotti elementi inediti al fine di aumentare la varietà delle meccaniche. Ci sono ad esempio mostri che rispondono agli attacchi, mini boss dotati di una grande resistenza, oggetti da distruggere e forzieri da aprire.

Questi ultimi consentono di ottenere progetti per armi e abilità, da sbloccare fra una missione e l'altra, aggiungendo così ulteriore spessore all'esperienza. Ci sono infatti scudi per proteggersi dagli attacchi dei nemici, frecce per eliminare un singolo bersaglio, manovre ad area che ripuliscono le caselle intorno al nostro personaggio, pozioni per teletrasportarsi in una zona precisa del tabellone e naturalmente la possibilità di ripristinare l'energia persa in battaglia.

Tornando alla campagna, il classico percorso su cui compaiono i livelli ci porta a esplorare scenari differenti, che culminano con un divertente boss fight in cui le meccaniche di Grinstone vengono un po' modificate, chiedendoci ad esempio di spingere delle bombe verso l'antagonista principale al termine di una combo. In tal senso valgono anche i principi di completamento: non si può accedere a nuove zone senza le corone necessarie.

Non è finita qui: dalla schermata principale è anche possibile accedere a una modalità speciale pensata per chi ama le sfide, con stage particolarmente complicati, dotati anche di elementi mobili e di trappole che non esiteranno a prosciugare la salute del possente vichingo che controlliamo: il modo migliore per mettere alla prova le proprie capacità, ma solo dopo aver preso dimestichezza con il gioco e le sue sfumature.