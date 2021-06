Ratchet & Clank: Rift Apart primo nel Regno Unito, vendite triple rispetto a Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart ha debuttato in prima posizione nel Regno Unito, dove è riuscito a vendere il triplo di quanto fatto da Returnal al lancio pochi mesi fa. A riportarlo è stato Christopher Dring di Games Industry, che ha parlato di un risultato in linea con quello di altri nuovi giochi del 2021, come New Pokémon Snap e Monster Hunter Rise (entrambi per Nintendo Switch).

Naturalmente parliamo di vendite nei negozi, quindi mancanti delle copie digitali. Queste ultime potrebbero essere ancora più corpose considerando il sorpasso degli ultimi anni e il fatto che alcuni modelli di PS5 semplicemente non possono leggere i dischi fisici.

A questo punto sarebbe interessante fare confronti con le vendite di Ratchet & Clank per PS4 (aprile 2016 al lancio), avendo però i numeri corretti di entrambi. Per il capitolo PS4 si parla di 39.000 unità fisiche vendute al lancio in UK. Probabilmente Ratchet & Clank: Rift Apart è riuscito a fare molto meglio, pur potendo contare su di una base installata nettamente inferiore.

C'è sicuramente da considerare che quello per PS5 è il primo Ratchet & Clank a ricevere tanta attenzione, probabilmente perché viene percepito come una specie di debutto della generazione attuale in termini di potenzialità mostrate. Ciò non toglie che si tratta di un ottimo risultato, che fa ben sperare per il futuro del franchise e della nuova console di Sony in generale.