Call of Duty 2021 Vanguard, meteo dinamico e 24 mappe per un rumor

Call of Duty 2021 Vanguard includerà un meteo dinamico per le modalità multiplayer e avrà a disposizione 24 mappe al lancio, stando a quanto riportato sui social dal noto leaker Tom Henderson.

Il nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision, il cui reveal dovrebbe avvenire il 19 agosto, sempre secondo alcune voci, sarà storicamente accurato e offrirà dunque un'esperienza verosimile.

Non è tutto: anche nell'edizione di quest'anno sarà presente una campagna Zombie, e a occuparsi della sua realizzazione sarà Treyarch, per il secondo anno di fila.

Call of Duty, l'artwork ufficiale di Black Ops Cold War.

Si tratta di informazioni attendibili circa il prossimo episodio di Call of Duty, in uscita questo autunno? Ancora presto per dirlo, ma in teoria fra pochi giorni potremmo avere delle importanti conferme in merito.

Nel frattempo, riferisce Henderson, Activision gli ha chiesto di rimuovere il post con i dettagli in questione. Il che potrebbe di per sé rappresentare un indizio...