Overwatch 2: potrebbe non arrivare nel 2022, secondo un rumor

Un rumor che sta circolando in rete da alcune ore potrebbe mettere di cattivo umore chi non vede l'ora di giocare ad Overwatch 2. A quanto pare infatti il gioco potrebbe arrivare nei negozi dopo il 2022.

Stando alle fonti del noto leaker Metro, i lavori sullo sparatutto multiplayer procedono più lentamente del previsto, al punto che difficilmente il progetto vedrà la luce il prossimo anno.

Al momento i giocatori attivi di Overwatch sono in calo costante. Tra i motivi c'è l'assenza di nuovi update significativi, visto che gli sforzi degli sviluppatori sono concentrati sopratutto nello sviluppo dei contenuti PvP e PvE in arrivo nel sequel.

Se queste informazioni risultassero veritiere sarebbe dunque una vera e propria doccia fredda per la community dello sparatutto Blizzard, visto che per oltre un anno si dovrebbe accontentare dei contenuti attuali, riproposizioni di vecchi eventi e poco altro ancora.

D'altro canto la pandemia ha messo in difficoltà moltissime case di sviluppo, rallentando i lavori di moltissimi giochi. Inoltre, il cambio di director dopo che Jeff Kaplan ha lasciato Blizzard e la recente bufera mediatica legata ai casi di molestie e discriminazioni negli studi Activision Blizzard potrebbero aver peggiorato ulteriormente le cose.

In ogni caso, vi invitiamo a prendere con le pinze questo rumor. Per quanto in passato Metro si sia dimostrata una fonte affidabile, è sempre meglio attendere informazioni ufficiali da parte di Blizzard.