AVerMedia DualCam PW313D: due fotocamere in una per una webcam che massimizza la condivisione

AVerMedia ha annunciato la nuova DualCam PW313D, una webcam con due fotocamere capaci di inquadrare due soggetti allo stesso tempo. Permette quindi di mantenere un obiettivo sul proprio volto, condividendo al contempo le immagini di oggetti o di documenti, ed è compatibile con un gran numero di piattaforme per le video conferenze e lo streaming come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

La AVerMedia DualCam PW313D equipaggia due fotocamere di alta qualità con orientamento indipendente

La particolarità della AVerMedia DualCam PW313D, lo abbiamo detto, è la doppia fotocamera, con un obiettivo da 2 megapixel con risoluzione 1920 x 1080 e uno da 5 megapixel con risoluzione 2592 x 1944 pensati per lavorare in modo indipendente, permettendo così all'interlocutore di restare in video, senza fastidiosi movimenti di camera, mentre mostra documenti a una classe, ai colleghi o a una qualsiasi platea in ascolto.

Le due fotocamere della AVerMedia DualCam PW313D sono entrambe dotate di otturatore

La dotazione delle fotocamere include, oltre ovviamente alla possibilità di ruotare i due obiettivi, la messa a fuoco automatica, due microfoni omnidirezionali con tecnologia di riduzione del rumore AI integrata, un aggancio da monitor, l'ovvio attacco per il treppiede incluso, otturatore separato per entrambe le fotocamere e il pieno supporto per il software gratuito di AVerMedia, con impostazioni per l'immagine, funzioni per migliorare la resa dei documenti e interfaccia dedicata per sfruttare rotazione e picture-in-picture. Di seguito le specifiche tecniche della AverMedia DualCam PW313D:

Scheda tecnica AverMedia DualCam PW313D