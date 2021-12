Temperia: Soul of Majestic, un nuovo gioco di carte ispirato a Final Fantasy

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'esplosione di giochi di carte online. Da quelli più famosi, come Hearthstone, Magic Arena e Gwent, a quelli che sfruttano universi già esistenti, come The Elder Scrolls Legends, passando per tanti altri che provano a distinguersi con meccaniche originali o attraverso un'ambientazione diversa dal solito fantasy con elfi, orchi e draghi. Tra i tanti ce ne sono alcuni basati sulla Seconda Guerra Mondiale oppure sulle razze degli uccelli. Proprio per questo è sempre più difficile riuscire a farsi notare e a non essere "l'ennesimo card-game", ma Temperia: Soul of Majestic prova a dire la sua unendo una chiara fonte di ispirazione a una struttura pensata per piattaforme di streaming e competizioni online. Per farci raccontare la storia di Temperia abbiamo incontrato i due ideatori originali del gioco. Enrico Fedoni e Dario Ferracci (meglio noti online coi loro nickname, WolfilLupo e Moonryde) non hanno particolare esperienza nello sviluppo di videogiochi; si dedicano attivamente alla creazione di contenuti su YouTube e Twitch, e in particolare Moonryde è un assiduo giocatore di Call of Duty Warzone, seguito sui suoi canali da centinaia di migliaia di persone. Qualche anno fa, i due hanno deciso di creare un gioco di carte sotto il nome di Moonwolf Entertainment.

Le origini e la fonte d'ispirazione Temperia si presenta esteticamente molto meglio rispetto alla primissima versione. Presentato nel 2018 con il nome di Majestic, il gioco è sparito dai radar per un bel po' per poi essere rilanciato di recente in una forma più gradevole e con il nome di Temperia. Durante l'intervista ci è stato raccontato come il progetto venne bloccato per mancanza di fondi, e persone che avevano promesso di finanziare il gioco si sono poi tirate indietro. L'inesperienza del duo italiano con lo sviluppo di videogiochi ha certamente contribuito al congelamento del progetto, ma grazie a un incontro fortunato con quello che poi è diventato un finanziatore del gioco, lo sviluppo si è sbloccato ed è ripreso. Oggi alle spalle di Temperia c'è un nuovo publisher, Leonardo Interactive, ma soprattutto c'è anche il lavoro di A2 Softworks, un team polacco che ha riscritto il gioco da zero, in modo che possa essere portato su più piattaforme e aggiornato nel corso degli anni. In Temperia non sarà presente una modalità storia, ma ogni carta avrà una descrizione che suggerirà la storia dell'universo. Fatta questa premessa, è tempo di parlare di cos'è effettivamente Temperia e in che modo si differenzia dagli altri giochi di carte che si trovano online. Per loro stessa ammissione, i due autori non hanno inventato regole particolarmente originali, e anzi hanno ripreso le regole di base del Triple Triad. Per chi non lo conoscesse, Triple Triad era un curioso minigioco presente in Final Fantasy 8, con delle carte da collezionare e con cui sfidare altri personaggi che si incontravano nel corso dell'avventura, in maniera non troppo diversa da com'è stato fatto con il Gwent all'interno di The Witcher. Il minigioco fu molto apprezzato dai fan, al punto che Square Enix lo ha inserito anche nell'MMO Final Fantasy 14. In Triple Triad il tavolo da gioco era diviso in nove spazi, e a turno bisognava calare una carta in uno di questi. Ogni carta aveva 4 numeri, ognuno dei quali corrispondeva a un lato: se il numero era più alto di quello della carta avversaria adiacente allora conquistavi la sua carta. Alla fine vinceva il giocatore con il maggior numero di carte conquistate. Temperia saccheggia questa idea, è chiaramente (e volutamente) un clone di Triple Triad, però prova a elaborare e approfondire alcune idee, come ad esempio quella dei bonus e dei malus elementali, o aggiungendo alcuni equipaggiamenti e abilità che possono rendere le partite un po' più imprevedibili. Ovviamente la sfida del team starà nel trovare il giusto equilibrio, per non rendere il gioco né troppo banale né troppo complicato.

Perfetto per lo streaming Oltre alle carte creatura, in Temperia ci saranno equipaggiamenti e un sistema elementale che aggiungono bonus o malus alle carte. Durante l'intervista ci è stato detto che Temperia intende mantenere l'accessibilità del gioco a cui si ispira: basta guardare una partita e si intuisce immediatamente il suo funzionamento. Allo stesso tempo, l'intenzione è di renderlo adatto sia alle sfide competitive online, sia allo streaming su Twitch, ed è a questo punto che si passa a uno degli aspetti più interessanti del gioco. Mentre la quasi totalità dei giochi di carte si basano sull'idea che non è possibile vedere la mano dell'altro giocatore, in Temperia si gioca invece a carte scoperte. Poter vedere le rispettive carte rende una partita a Temperia simile a una sfida a scacchi, con la necessità di pianificare una strategia di "botta e risposta" in previsione di quali carte userà l'avversario. Wurgren, una delle creature di Temperia, è devastante se posizionato alla destra di un mostro nemico, ma il suo punto debole e il lato inferiore. Su una piattaforma come Twitch, giocare a carte scoperte può creare delle dinamiche particolari. Da un lato potrebbe rimediare a quel problema chiamato "stream sniping", che consiste nello spiare le carte dell'avversario mentre è intento a giocare in live sul suo canale. Dall'altro stimola a interagire assieme alla propria community, con la chat che, guardando le carte dell'avversario, può dare consigli o suggerire strategie. Ed è forse qui che può tornare utile l'esperienza di Fedoni e Ferracci con le community e le piattaforme di streaming.