Splitgate e Halo Infinite possono aiutarsi a vicenda, secondo 1047 Games

Ian Proulx - CEO di 1047 Games - ha affermato che il suo gioco, Splitgate, e Halo Infinite possono aiutarsi a vicenda, essendo entrambi degli sparatutto basati su arene.

Proulx ha affermato, parlando con The Loadout: "c'è così tanto rumore e così tanti battle royales in questo momento". Halo Infinite e Splitgate "stanno riportando le persone verso il genere degli sparatutto ad arena". Proulx ha poi detto che molti ragazzi non hanno giocato ai più noti sparatutto ad arena come Quake e Unreal Tournament, e che l'esposizione di Halo Infinite e Splitgate è un bene per l'intero genere.

Master Chief di Halo Infinite

Proulx ha anche rivelato che il numero di giocatori di Splitgate è cresciuto sulle console PlayStation dal lancio di Halo Infinite, indicando che i giocatori stanno cercando un'esperienza simile al di fuori dell'ecosistema Xbox. Fare in modo che ciò accada anche su altre piattaforme può rivelarsi fruttuoso per 1047 Games, dato che non ci sono vere alternative agli occhi del pubblico oltre a Splitgate quando si tratta di soddisfare "la voglia di Halo". Tuttavia, il numero complessivo di giocatori di Splitgate non è alto tanto quanto lo era in estate.

Splitgate ha infatti avuto successo al D1, ma l'attenzione del pubblico si è rapidamente spostata. Ricordiamo però che il gioco di 1047 Games è ancora in Accesso Anticipato. L'arrivo della versione 1.0 potrebbe bastare per rinvigorire il gioco. Ecco nel frattempo la recensione di Splitgate.