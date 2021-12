Farming Simulator 22: video svela l'update dedicato al brand Krone, ecco le nuove attrezzature

Giants Software ha annunciato un nuovo aggiornamento per Farming Simulator 22, con tanto di video dedicato. L'update introduce un nuovo brand al gioco insieme a una pletora di attrezzature da sperimentare nelle vostre fattorie digitali. Il marchio che è stato aggiunto è Krone, una "società tedesca che ha reso l'agricoltura più facile per più di cento anni".

Tra le nuove attrezzature Krone introdotte nell'aggiornamento vi sono il 1290 HDP VC e il GX 520 Trailer. L'aggiornamento è gratuito per tutti i giocatori e aggiunge macchine che renderanno molti dei lavori videoludici molto più facili. Che si tratti di imballare, raccogliere, tagliare l'erba per l'insilamento o trasportare l'erba per venderla, l'attrezzatura di Krone rende tutto più veloce ed efficiente.

Naturalmente, questo aggiornamento è gratuito, ma l'attrezzatura no. Dovrete acquistare le nuove macchine Krone dal negozio in-game con la moneta in-game, prima di poterle utilizzare. I prezzi sono più o meno gli stessi richiesti per macchinari simili già presenti nel gioco, con la differenza che Krone fornisce molti più vantaggi rispetto alle altre controparti. I macchinari del Brand funziona meglio sulle mappe europee (è prodotta in Germania dopotutto) e potrebbe causare problemi se si cerca di usarla su una mappa degli Stati Uniti o insieme ad attrezzature provenienti dagli Stati Uniti.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Farming Simulator 22.