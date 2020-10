Undertale: dei fan stanno trasformando la colonna sonora in un album Ska

Jeremy Hunter, il volto di Skatune Network, ha iniziato un nuovo progetto. Grazie alla partecipazione di alcuni amici e colleghi, ha intenzione di reinterpretare la colonna sonora di Undertale in chiave Ska.

La prima canzone ad essere stata trasformata è Determination. Nel video postato qui sopra, oltre a Hunter che si alterna di fronte ad una moltitudine di strumenti, si possono vedere alla tromba Max Boiko del VGM Collective e Elwood Bond alla batteria.

L'album si chiamerà "Despite Everything, It's Still You." e includerà 10 tracce di Undertale che Hunter reinterpreterà grazie all'aiuto di speciali ospiti. Oltre a quelli citati, Patrick di J-Music Ensemble, un musicista che combina il Jazz col J-pop, porterà il suo tocco personale al progetto.

Undertale è uno dei giochi indie più amati degli ultimi anni. Parto della geniale mente di Toby Fox, il gioco è entrato nel cuore degli appassionati anche per via delle colonna sonora. Oltre ad aver concepito questo gioiello indie, Fox ne ha anche composto la musica. E in seguito anche quella di Super Smash Bros. Ultimate, Little Town Hero e Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Cosa ve ne pare di queste cover?