Genshin Impact, Venti prende vita in un cosplay eccezionale

Genshin Impact è il gioco del momento, complici sia la sua natura gratuita che l'elevata qualità della produzione. I suoi personaggi dunque sono al centro dei cosplay più recenti: quello che vi mostriamo oggi, domenica 18 ottobre 2020, è dedicato a Venti.



Venti è un personaggio notissimo di Genshin Impact, nonché uno dei più ambiti: è ottenibile solo tramite le meccaniche gacha, tra l'altro attraverso un pacchetto a tempo limitato nel negozio. Non possiamo rivelarvi la sua vera natura, perché incorreremmo in spoiler sulla trama: dunque per ora sappiate che è un bardo, i cui poteri si basano sull'attributo Vento.



La cosplayer arknightsandgenshin ne ha realizzato un costume davvero notevole, come notevole è l'interpretazione stessa. Vi proponiamo una prima immagine qui di seguito, ma scorrete l'intera galleria: ne vale la pena. Sulle nostre pagine trovate anche i cosplay dedicati a Diluc e a Lisa la strega.