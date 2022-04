Niantic annuncia Peridot: sulla scia di Pokémon GO, un nuovo gioco in AR

Niantic Inc, software-house californiana che ha creato Pokémon GO e Pikmin Bloom, ha presentato Peridot, il suo nuovo gioco basato ancora una volta sulla tecnologia di Realtà Aumentata e strutturato in maniera simile ai titoli precedenti dell'etichetta.

Al centro dell'esperienza di gioco c'è il rapporto e la cura per creature fantastiche ce assomigliano ad animali domestici ma dalle forme particolarmente fantasiose e colorate. L'idea è ricreare il rapporto con gli animali domestici reali ma trasportato in un contesto fantastico, con creature strane ma sempre molto carine e piacevoli.

La meccanica ricorda da vicino quella di Pokémon GO, nonché del successivo Pikmin Bloom: si tratta di muoversi nel mondo reale, riprodotto all'interno del gioco attraverso il solito sistema di digitalizzazione delle mappe, con disseminate all'interno le creature del gioco, ovvero i "Dot", diminutivo di Peridot.

Una volta giunti in prossimità di una creatura, questa compare sullo schermo dello smartphone in realtà aumentata, come succede negli altri titoli Niantic, e sarà possibile interagire con questa in varie maniere.

Oggi inizia quindi il viaggio di Peridot, il nuovissimo gioco per dispositivi mobili che sfrutta la tecnologia AR nel mondo reale e che è anche un franchise originale Niantic. Il gioco è progettato per mettere a disposizione dei giocatori la gioia di potersi prendere cura di adorabili e uniche creature, allevandole e facendole crescere.

Dopo aver dormito per migliaia di anni, i Peridot (o Dot in breve) si stanno risvegliando in un mondo molto diverso da quello in cui erano soliti vivere e servirà l'aiuto di tutti i giocatori per proteggerli dall'estinzione.

I giocatori dovranno quindi prendersi cura dei propri Peridot, dal momento della nascita all'età adulta, come se fossero immerse veramente nel mondo reale. Esplorando il mondo insieme a loro, i giocatori scopriranno ogni giorno qualcosa di più sui propri nuovi amici, creando con loro un legame, nutrendoli e giocando insieme a loro. Sarà inoltre possibile collaborare con altri giocatori per diversificare le specie di Peridot.

Attendiamo ulteriori informazioni come data di uscita e caratteristiche più specifiche del gameplay, nel frattempo c'è un primo teaser trailer ufficiale, riportato sopra alla news.