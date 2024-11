Ecco i tanti giochi che Prime Gaming regalerà a novembre

Amazon ha svelato l'elenco dei giochi che regalerà a novembre agli abbonati Prime, tramite il suo servizio Prime Gaming. Come ormai tradizione da qualche mese a questa parte, ci sono sia dei tripla A, sia molti giochi indie. Tra i primi spiccano Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition e Dishonored, per un mese di nuovo ricchissimo.