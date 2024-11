Crash di Gmail e del Play Store sui Google Pixel a causa di un bug di Google Play Services

Un recente problema tecnico ha reso alcune app inutilizzabili su dispositivi Pixel e altri smartphone Android, con Google Play Services che appare come "non supportato" sui dispositivi coinvolti.

Nelle ultime 24 ore, numerosi utenti di dispositivi Pixel e Android hanno segnalato un problema che indica che Google Play Services non è "supportato dal dispositivo." Google Play Services è un componente essenziale per il funzionamento di molte applicazioni e offre funzionalità integrate per i servizi in background utilizzati da app sia di Google sia di terze parti. Essendo aggiornabile tramite il Play Store, Google Play Services consente di distribuire nuove funzionalità anche su dispositivi più datati senza la necessità di aggiornare l'intero sistema operativo. Questo errore sta causando problemi su vari dispositivi, e sta rendendo impossibile l'utilizzo di alcune app, anche di prima parte come Gmail.

La maggior parte degli smartphone sono dei Google Pixel Tra le segnalazioni più comuni, alcuni utenti stanno ricevendo un messaggio di errore che recita: "Gmail non funzionerà senza Google Play Services, che non sono supportati dal dispositivo." Anche il feed Discover, visibile sulla sinistra della schermata iniziale, sta mostrando un messaggio simile, "Google Play Services non è supportato," impedendo l'accesso ai contenuti personalizzati. Inoltre, i dati raccolti dagli sviluppatori tramite le opzioni del Play Store mostrano un errore "-6: Integrity API error (-6)", che indica l'indisponibilità di Google Play Services o l'obsolescenza della versione in uso. Sebbene il problema sembri riguardare prevalentemente i dispositivi Pixel, sono stati riportati alcuni casi anche su dispositivi di altre marche. La schermata di errore di Gmail. L'errore sta influenzando sia i dispositivi con la versione stabile di Android 15, sia quelli con la versione QPR1 Beta, e sembra non avere una spiegazione legata a errori dell'utente, poiché molti dispositivi coinvolti non sono stati modificati o soggetti a personalizzazioni particolari. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema possa derivare dalla versione beta di Google Play Services stessa, suggerendo di disattivare la partecipazione al programma beta tramite il Play Store, quindi aggiornare alla versione stabile. Tuttavia, questa soluzione non ha funzionato per tutti, e per alcuni utenti è stato necessario eseguire un ripristino ai dati di fabbrica del dispositivo per risolvere il problema.