Una streamer di Dragon Age The Veilguard ha speso 21 ore per creare i personaggi: dovevano essere bellissimi

Questo è il tempo che una streamer ha speso per realizzare la propria Rook e la propria Inquisitrice in Dragon Age The Veilguard .

Creare un bel personaggio è spesso fondamentale per alcuni tipi di giocatori dei GDR. Non è possibile usare un modello predefinito o solo dare un paio di ritocchi. Bisogno assolutamente renderlo perfetto sotto ogni punto di vista, anche a costo di spenderci un po' di tempo. Quanto tempo? Che ne dite di 21 ore (e poco più)?

Le foto dei personaggi di Breebunn

Ricordiamo che in Dragon Age The Veilguard il giocatore può creare il personaggio principale (Rook) così come riprodurre l'Inquisitore / Inquisitrice del precedente capitolo della serie fantasy. Se avete giocato a Inquisition, probabilmente vorrete fare in modo che il personaggio sia identico anche nel nuovo gioco, quindi spenderete un po' di tempo per copiare il vostro vecchio design.

L'inquisitrice di Breebunn

La streamer Breebunn ha fatto questo, oltre a spendere molto tempo nel rendere la sua Rook molto bella. Il tempo totale è di 21,2 ore, secondo il calcolo di Steam. Ovviamente sui social è stata accusata di aver lasciato il gioco aperto in background per aumentare il numero di ore, ma Breebunn ha risposto che "sfortunatamente non è così, sono proprio pazza".

Non abbiamo una classifica dei giocatori che hanno speso più tempo per creare un personaggio nell'editor di un videogioco, ma crediamo che in questo caso una posizione sia stata guadagnata. 21 ore è più del tempo necessario per finire certi giochi, magari persino al 100%. Va anche detto che parliamo di una streamer, quindi il tutto è servito per creare contenuto.

La Rook di Breebunn

Diteci, voi di norma quanto tempo investite nella creazione dei vostri personaggi?

Vi segnaliamo infine che BioWare ha svelato quando arriverà il primo aggiornamento di Dragon Age The Veilguard e anticipa alcune novità.