Android 16 uscirà in anticipo rispetto agli altri anni: il piano di Google

Ci eravamo lasciati poco fa con il lancio di Android 15 , e nel frattempo già cominciano a susseguirsi le prime indiscrezioni in merito ad Android 16 , la futura versione del sistema operativo targato Google che vedrà la luce nel corso del 2025 . Secondo quanto dichiarato in un report, Google intende infatti pubblicare la nuova versione del sistema operativo decisamente in anticipo rispetto a quanto visto fino ad oggi con le precedenti versioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Entrando maggiormente nei dettagli del post pubblicato sul blog ufficiale Android dedicato agli sviluppatori, Google prevede di rilasciare due versioni del sistema operativo : l'uscita principale sarà infatti fissata per il secondo trimestre del 2025 , a cui seguirà poi in un secondo momento un'uscita minore, attesa per il quarto trimestre del 2025 , che mirerà a una maggior ottimizzazione del sistema e alla risoluzione di bug , oltre a introdurre nuove API e funzionalità minori.

Android 16: programma beta anticipato

Google ha infine informato gli sviluppatori che il programma beta per la versione principale, prevista per il secondo trimestre del 2025, comincerà a breve, anticipando di diverse settimane l'intero processo di testing. Ricordiamo infatti che nel corso degli anni precedenti le versioni beta di Android riservate agli sviluppatori vedevano generalmente la luce non prima di febbraio.

Di contro, il primo e il terzo trimestre del 2025 prevederanno invece l'arrivo di aggiornamenti incrementali (altresì conosciuti come QPR, acronimo per Quarterly Platform Release) che introdurranno nuove funzionalità per gli utenti e miglioreranno ulteriormente la la stabilità del sistema. Al momento non conosciamo ovviamente una data d'uscita precisa per la versione Android 16 destinata al grande pubblico: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.