Dragon Age: The Veilguard è il miglior lancio di un gioco single player di EA su Steam: batte anche Star Wars

Al momento della pubblicazione, Dragon Age: The Veilguard ha raggiunto un picco di 70.414 giocatori contemporanei , collocandosi appena fuori dalla top 10 dei giochi più giocati sulla piattaforma con recensioni per lo più positive. Il precedente successo di EA era Jedi Survivor, che aveva raggiunto un picco di 67.855.

Il lancio di Dragon Age: The Veilguard lo ha già reso il gioco per giocatore singolo più grande di sempre di EA su Steam, raggiungendo la vetta della classifica e battendo il numero di giocatore contemporanei di Star Wars Jedi: Survivor del 2023.

EA e BioWare credevano più nel progetto rispetto ad alcuni giocatori

L'amministratore delegato di EA Andrew Wilson aveva "previsto" il successo di Dragon Age durante una riunione finanziaria con gli investitori, affermando che BioWare è "tornata ai suoi punti di forza" e che beneficerà di una concorrenza limitata grazie alla decisione di Ubisoft di ritardare Assassin's Creed Shadows.

Il successo di Dragon Age The Veilguard era invece dato meno per scontato da una fetta di pubblico, che gli augurava il fallimento per il cambio di stile grafico e per le oramai fin troppo frequenti accuse della frangia "anti-woke" che vede qualsiasi apertura verso la diversità come un insulto e un danno. Chiaramente ci sono molti giocatori che giudicano il gioco secondo standard più logici.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard.