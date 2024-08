Animal Crossing: Pocket Camp chiude i battenti, ma con grande classe

Nintendo ha annunciato la chiusura di Animal Crossing: Pocket Camp , che diventerà inaccessibile a partire dal 28 novembre 2024 sia su sistemi iOS, sia su quelli Android. Normalmente in casi del genere viene terminato il supporto, l'applicazione diventa inaccessibile e i giocatori perdono tutti i loro acquisti in gioco. Nintendo però ha deciso di comportarsi diversamente.

Colpo di classe

Contestualmente all'annuncio della chiusura di Animal Crossing: Pocket Camp, ha svelato che sta sviluppando una versione del gioco che consentirà di continuare a giocare con i salvataggi esistenti. Sarà probabilmente offline, o con funzioni online ridottissime, ma è comunque un modo per non mandare in fumo le ore di gioco degli utenti, oltre a essere una pratica che andrebbe seguita anche da altri, soprattutto i grandi editori cui le risorse non mancano per operazioni di conservazione simili.

"Grazie per aver giocato ad Animal Crossing: Pocket Camp. I servizi dell'applicazione per smartphone Animal Crossing: Pocket Camp termineranno il 28 novembre 2024. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti quelli che hanno supportato il gioco dall'inizio del servizio. Continueremo a organizzare eventi e aggiungere oggetti fino alla fine." Spiega il messaggio ufficiale, che poi aggiunge: "Sappiate inoltre che stiamo sviluppando una versione di Animal Crossing: Pocket Camp con cui gli utenti potranno continuare a utilizzare i loro salvataggi esistenti. Abbiamo in programma di condividere i dettagli a ottobre 2024, quindi vi chiediamo di avere pazienza sino ad allora."

Disponibile per sistemi iOS e Android, Animal Crossing: Pocket Camp è la versione free-to-play di Animal Crossing, pubblicata in una fase in cui Nintendo guardava con forte interesse al mondo mobile.