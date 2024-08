Randy Pitchford ha spiegato la marcia indietro sull'Epic Games Store di Borderlands 4, che uscirà su Steam

Borderlands 4 uscirà da subito anche su Steam . Normalmente questa non sarebbe una grossa notizia, ma qualche anno fa Randy Pitchford, il capo di Gearbox Software, fece delle dichiarazioni molto forti su Steam ed Epic Games Store, dovute al suo accordo di esclusiva con Epic Games per Borderlands 3 . Oggi, messo alle strette, è stato costretto a fare un passo indietro. Ma andiamo con ordine.

Il mercato è cambiato

Il 13 aprile 2019, Pitchford scrisse su X: "Stimo che gli investimenti di Epic in tecnologia consentano un sostanziale sorpasso di Valve. Quando guarderemo a Steam tra cinque o dieci anni, ci sembrerà un negozio morente, con altri più competitivi che saranno quelli in cui stare." Pitchford aggiunse poi che non era scontato che fosse Epic Games Store il negozio più competitivo che si sarebbe affermato, ma che Steam era comunque destinato a essere in qualche modo surclassato.

Le sue dichiarazioni nascevano da motivi prettamente economici: oltre a un ricchissimo contratto di esclusiva firmato con Epic Games Store (dal valore di più di 100 milioni di dollari), molti sviluppatori stavano manifestando un grosso malcontento verso Steam e, soprattutto, verso il 30% di royalty che Valve prende da ogni vendita.

Comunque sia la storia ci dice che i giocatori PC non si sono lasciati convincere a frequentare altri negozi e sono rimasti saldamente ancorati a Steam, costringendo molti studi di sviluppo ed editori a recedere dalle loro posizioni.

Qualcuno ha quindi fatto notare a Pitchford come le sue frasi di allora contrastino con il fatto che Borderlands 4 uscirà da subito anche su Steam. Il CEO di Gearbox Software ha quindi spiegato il suo punto di vista: "Epic non ha sfruttato il suo vantaggio. Sono avvenuti molti cambiamenti che erano difficili da prevedere. Inoltre si sono infilati in un'enorme battaglia contro Apple che li ha distratti dal far evolvere il negozio. Sono un cliente di Steam che spera davvero nell'arrivo di vera concorrenza!"