AMD Ryzen 7 9800X3D: specifiche complete online, confermato l'overclocking sbloccato?

Il sito di comparazione prezzi Geizhals ha pubblicato in anticipo le specifiche complete del Ryzen 7 9800X3D , la nuova CPU gaming di AMD con tecnologia 3D V-Cache. In attesa dell'annuncio ufficiale di AMD, queste specifiche offrono un'anteprima interessante delle potenzialità del Ryzen 7 9800X3D, che si preannuncia come una CPU gaming di fascia alta con prestazioni elevate e la possibilità di spingere ulteriormente le frequenze di clock.

AMD Ryzen 7 9800X3D: le specifiche tecniche

Secondo la pagina del prodotto, il processore AMD Ryzen 7 9800X3D, basato su architettura Zen 5, avrà 8 core con una frequenza base di 4.7 GHz e una frequenza boost di 5.2 GHz, superando il Ryzen 7 9700X lanciato ad agosto.

Le specifiche complete della CPU AMD Ryzen 7 9800X3D come riportate da Geizhals

Il TDP è di 120W e la CPU sarà compatibile con tutte le schede madri AMD serie 600, incluse A620 e la serie PRO per workstation. Il Ryzen 7 9800X3D utilizza poi lo stesso silicon (GNR-B0) dei modelli esistenti e, sorprendentemente, supporterà l'overclocking tradizionale, come indicato dalla voce "Free Multiplier: Yes". Questa caratteristica, assente nella precedente generazione di CPU con 3D V-Cache, permette di modificare il moltiplicatore della CPU per aumentarne la frequenza.

Test preliminari hanno mostrato il 9800X3D raggiungere frequenze di 5.3 GHz e 5.6 GHz. Mentre alcuni di questi risultati potrebbero essere dovuti al Precision Boost Overdrive, la frequenza di 5.6 GHz suggerisce la possibilità di un vero overclocking. Rimaniamo comunque cauti sulla questione in attesa di conferme ufficiali da parte di AMD.

Il lancio del Ryzen 7 9800X3D è previsto per il 7 novembre, come confermato da AMD prima dello stesso Geizhals. Al momento, non sono elencati altri modelli X3D.

