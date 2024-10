I giochi PlayStation Plus di novembre stanno per essere svelati, vediamo data e orario dell'annuncio

Siamo giunti anche alla fine di ottobre, ed essendo arrivati all'ultima settimana è il momento di ricordare il prossimo annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di novembre, di cui possiamo anticipare a questo punto data e orario.

Seguendo la tradizione, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi in arrivo per gli abbonati al tier base del suo servizio su sottoscrizione proprio questa settimana, per la precisione mercoledì 29 ottobre, solitamente intorno alle ore 17:30 circa, o forse poco prima, ma comunque tenetevi pronti per tale orario.

Come sempre, non c'è proprio una regola scritta nella pietra, ma ormai il modus operandi di Sony per quanto riguarda queste comunicazioni è abbastanza consolidato, e a meno che non emergano eventi speciali come State of Play o simili, la tempistica classica dovrebbe essere questa.