Xbox Game Pass: una panoramica sui giochi della seconda metà di ottobre, con Call of Duty: Black Ops 6 su tutti

Siamo giunti alla seconda metà di ottobre che per Game Pass significa soprattutto Call of Duty: Black Ops 6, ma ci sono anche diversi altri titoli interessanti in arrivo.

Sta diventando sempre più complicato tenere traccia e presentare i giochi annunciati via via per il catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass. Questo perché la nuova organizzazione a livelli differenziati ci porta a vedere spesso comparire titoli "doppioni", che in verità vengono segnalati in quanto magari già presenti da tempo su Game Pass Ultimate, ma giunti successivamente in quello che è ora l'abbonamento Standard. Dunque non ce ne vogliate se alcuni dei giochi riportati nell'elenco qui sotto sono effettivamente già presenti da tempo nel catalogo premium o su PC, semplicemente ora le tempistiche di arrivo da un livello all'altro sono differenti e casi come giochi ripetuti sono all'ordine del giorno. Dando un'occhiata ai giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di ottobre ci accorgiamo facilmente come alcuni siano già disponibili nel catalogo Ultimate ma giungono solo ora in quello Standard, alcuni appartengono solo al PC, altri sono di ritorno in generale all'interno del servizio su abbonamento e altri ancora sono inediti, o comunque non rientrano nelle situazioni descritte. Insomma, al complicarsi dei piani di abbonamento si complica anche la comunicazione inevitabilmente, dunque vediamo di fare un po' di chiarezza e facciamo una panoramica dei giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre su Game Pass, all'interno dei vari sotto-cataloghi.

South Park: Scontri Di-Retti - Cloud, Console e PC, 16 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) Un'introduzione che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza nel catalogo di Game Pass è quella di South Park: Scontri Di-Retti, che rappresenta davvero un'ottima interpretazione videoludica della celebre serie animata da parte di Ubisoft, con il coinvolgimento diretto degli autori Matt Stone e Trey Parker. South Park: Scontri Di-retti, uno screenshot Si tratta del seguito di South Park: Il Bastone della Verità uscito nel 2014 e riprende la stessa struttura da gioco di ruolo, impostata magistralmente da Obsidian nel capitolo precedente e qui ripresa in maniera piuttosto fedele, ma mettendo in scena una storia completamente nuova. In questo caso, al fantasy si sostituisce il mondo dei super-eroi, ma la sostanza non cambia: ci troviamo ancora una volta all'interno di un'assurda avventura alla ricerca di un gatto smarrito, che si trasforma in una grande quest tra combattimenti epici e grasse risate.

Donut County - Cloud, Console e PC, 17 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) Un intero paesello di provincia popolato da animali antropomorfi si ritrova a 999 metri di profondità: tutta colpa di un cinico procione e della sua misteriosa app che consente di aprire voragini nel terreno, inghiottendo tutto ciò che trova nel suo cammino. Una scena di Donut County Donut County è una specie di puzzle-commedia incentrato sul controllo di un foro da muovere all'interno di diversi livelli per eliminare tutti gli elementi di scenario presenti, seguendo sostanzialmente due regole: il buco non può ovviamente far cadere al suo interno oggetti più grandi del suo diametro ma si espande progressivamente mentre inghiotte nuovi elementi. Questo, unito ad alcune variabili specifiche delle varie mappe e a un umorismo folle che caratterizza il tutto, rende Donut County una vera e propria perla imperdibile.

MechWarrior 5: Clans - Cloud, Console e PC, 17 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Pur mantenendo il medesimo numero del capitolo precedente uscito nel 2019, MechWarrior 5: Clans è di fatto un titolo stand-alone, giocabile in maniera indipendente e nuova uscita diretta nel catalogo di Game Pass già da lancio. MechWarrior 5: Clans, una scena di combattimento dall'interno del cockpit Rispetto a Mercenaries, questo nuovo titolo si basa essenzialmente sulla Campagna, giocabile sia in single player che in multiplayer cooperativo. Questa è composta da missioni a base narrativa, tutte meticolosamente strutturate per seguire una storia e mettere il giocatore all'interno di diverse situazioni, dunque qualcosa di diverso rispetto alle missioni a generazione procedurale (sebbene parziale) viste in precedenza. La storia mette in scena cinque piloti del clan Smoke Jaguar, che si mettono in movimento per aiutare i compagni del proprio clan coinvolti in una lotta, in seguito a un'invasione su larga scala della regione di Inner Sphere. Si tratta di un momento particolarmente significativo nella storia di MechWarrior, che segna il mondo di gioco in maniera indelebile.

Call of Duty: Black Ops 6 - Cloud, Console e PC, 25 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Con l'arrivo al day one di Call of Duty: Black Ops 6 siamo in un momento epocale nella storia di Game Pass, uno delle maggiori conseguenze della storica acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del nuovo capitolo principale nella celebre serie di sparatutto in prima persona, il cui lancio rappresenta da anni un vero e proprio fenomeno sociale, in grado di influenzare la cultura popolare la discussione non solo per quanto riguarda i videogiochi, ma il mondo dell'intrattenimento in generale. Call of Duty: Black Ops 6 si presenta con la solita cornucopia di contenuti tra singolo e multiplayer, ma in questo caso pare anche con una Campagna particolarmente ricca e ben fatta, che sta ricevendo delle ottime valutazioni almeno per quanto riguarda le prime emerse in rete. Si tratta di un titolo in grado di rappresentare una vera e propria piattaforma annuale, con un supporto intenso che proseguirà almeno per i 12 mesi successivi all'uscita.

Call of Duty: Modern Warfare III - Cloud, 25 ottobre (Game Pass Ultimate) Dopo l'arrivo su Game Pass console e PC, Call of Duty: Modern Warfare 3 arriva anche su Cloud, consentendo una sua presenza ancora più diffusa e capillare. Una scena dalla Campagna di Call of Duty: Modern Warfare III Ha rappresentato l'avvio ufficiale della serie Activision all'interno dell'abbonamento, una cosa che sembrava molto difficile fino a poco fa, considerando i costi di produzione di questi giochi e l'importanza che ricoprono annualmente sul mercato standard. Nel periodo in cui Black Ops 6 arriva al lancio, vediamo anche l'apertura di Call of Duty: Modern Warfare 3 al mondo del cloud gaming, e la cosa rappresenta un'introduzione molto interessante in questo ambito, trattandosi peraltro di un titolo decisamente recente e fresco, oltretutto con il supporto online particolarmente attivo. Nel caso non l'abbiate già fatto in precedenza, dunque, questa è un'ottima occasione per provare il capitolo in questione, che nonostante le polemiche sulla campagna single player alquanto corta, ma comunque molto bella, ha comunque saputo conquistare fin qui milioni di giocatori in tutto il mondo.

Call of Duty: Warzone - Cloud, 25 ottobre (Game Pass Ultimate) Anche Call of Duty: Warzone diventa giocabile direttamente su cloud da questo mese, aprendo la porta a uno dei maggiori titoli multiplayer free-to-play anche su piattaforme mobile, con una novità potenzialmente di enorme calibro. Call of Duty: Warzone, tra soldati e veicoli Trattandosi di un gioco fortemente basato sulla competizione online, è da valutare precisamente quanto la possibile latenza possa influenzare le prestazioni in gioco, ma si tratta comunque di una proposta davvero molto interessante, perché consente di portarsi dietro una delle esperienze più giocate su PC e console direttamente su smartphone e tablet, in un contesto totalmente portatile. Nel caso non lo conosciate, Call of Duty: Warzone è uno sparatutto in soggettiva incentrato sulle meccaniche e la struttura della serie principale, ma interamente multiplayer e con base gratuita, dotato di proprie mappe specifiche per battle royale e altre modalità di gioco e una sua specifica progressione.

Ashen - Cloud, Console e PC, 29 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Dopo essere stato lanciato direttamente su Game Pass all'epoca dell'uscita, nel 2018, Ashen è tornato a sorpresa nel catalogo. Il particolare mondo di Ashen All'epoca rappresentava una delle prime produzioni indie costruite un diretta collaborazione con la piattaforma Microsoft e anche come uno dei giochi più interessanti in questo ambito, ma resta ancora un gioco ricco di charme, che merita di essere provato. Sviluppato dal team A44, che poi si è lanciato su Flintlock, Ashen è una sorta di action RPG con elementi souls-like, ma immerso in un contesto per certi aspetti più ruolistico di quello classico in questo sottogenere, dove la cooperazione con altri giocatori ha un ruolo importante in un mondo rappresentato con uno stile grafico minimalista ma particolarmente affascinante.

Dead Island 2 - PC, 31 ottobre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Dopo essere comparso a sorpresa sul catalogo console all'inizio dell'anno, Dead Island 2 arriva ora anche su PC Game Pass. Orrori sulla spiaggia di Dead Island 2 Dopo una lunga genesi, il nuovo capitolo del survival horror in prima persona ha rispettato promesse e aspettative, mettendo in scena un'altra dose di azione in soggettiva all'interno di un nuovo open world, questa volta spostato sulla costa californiana invece che in un'isola tropicale. Questo ha comportato una notevole espansione degli spazi esplorabili, ma un po' tutto il gameplay tipico è stato ulteriormente migliorato e arricchito, mettendo insieme un'esperienza ancora più soddisfacente e al passo coi tempi. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Island 2, ma si tratta di un titolo altamente consigliato a tutti, purché in grado di sostenere l'alto tasso di violenza e sangue presente nel gioco.

StarCraft: Remastered - PC, 5 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Annunciato a sorpresa durante l'evento Xbox al TGS 2024, StarCraft Remastered è in arrivo su Game Pass, altro frutto dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft che sta avendo effetti davvero molto positivi sul catalogo del servizio. Unità Terran in StarCraft Remastered Il gioco è disponibile su PC, non tragga in inganno la catalogazione sotto la voce Ultimate, che si riferisce al fatto di potervi comunque accedere attraverso tale abbonamento, ma solo su piattaforma Windows. StarCraft: Remastered è una versione rimasterizzata dell'originale uscito nel 1998 e diventato un vero e proprio classico del genere strategico in tempo reale, riproposta in un pacchetto che comprende i contenuti iniziali e quelli dell'espansione Brood War uscita in seguito, il tutto caratterizzato da grafica rielaborata per il supporto alle risoluzioni attuali e audio migliorato, oltre ad aggiornamenti alla piattaforma online.

StarCraft II: Campaign Collection - PC, 5 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Con l'arrivo della remaster di StarCraft, Microsoft aggiunge a Game Pass anche StarCraft II: Campaign Collection, che come dice il titolo è l'insieme delle tre campagne del secondo capitolo, offrendo così la possibilità di provare interamente il single player dello strategico direttamente attraverso il catalogo del servizio. Una furibonda battaglia in StarCraft II: Wings of Liberty È un'aggiunta di grande rilievo al Game Pass, considerando lo spessore dello strategico in tempo reale ad ambientazione fantascientifica da parte di Blizzard, diventato un punto di riferimento fondamentale per il genere e ancora decisamente attuale. È probabile che molti abbiano già attraversato le campagne del gioco da tempo, ma nel caso non lo abbiate ancora fatto e siate in possesso dell'abbonamento, questa è davvero l'occasione da non perdere per prendere parte a questa epopea spaziale.