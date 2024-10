Giocate a Call of Duty Black Ops 6 a soli 12€ con Xbox Game Pass Ultimate: l'offerta di Instant Gaming

Se vi interessa giocare a Call of Duty Black Ops 6 su Xbox o PC al prezzo più basso possibile, la soluzione migliore è usare Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento di Microsoft per console, cloud e PC. Per spendere ancora di meno, però, consigliamo di optare per una versione scontata tramite Instant Gaming, che costa ora 12,19€ invece di 18€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra include già l'IVA. Quando aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso: quello non include ancora l'IVA. Come sempre, la promozione è valida al momento della scrittura: prezzo e disponibilità possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. Fate sempre riferimento alla pagina di Instant Gaming per avere le informazioni più aggiornate.