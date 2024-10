I Simpson spiegano come è possibile che Homer non venga licenziato dalla Centrale Nucleare, dopo 35 anni

Il tutto si lega al padre di Homer, Abraham Simpson e al suo passato. Viene spiegato che Abe venne comprato da Mr. Burns - il proprietario della Centrale Nucleare - per far sì che mantenesse un segreto. Ciò che il padre di Homer ottenene fu la certezza che Homer avrebbe sempre avuto un lavoro , indipendentemente da quanto sarebbe accaduto. Questo significa che la gag di Homer incapace che riesce però a tenersi il lavoro ha una spiegazione narrativa.

Uno dei più recenti episodi dei Simpson ha svelato un segreto: il vero motivo per cui Homer Simpson è in grado di tenersi un lavoro alla Centrale Nucleare, sebbene combini guai ogni tre secondi. Gli autori hanno deciso di dare una vera spiegazione alla situazione.

Altri dettagli su Homer e Mr. Burns

Homer è in realtà stato licenziato più volte in passato, ma alla fine riotteneva sempre il lavoro. In un certo senso, quindi, non si tratta di un retcon (ovvero un cambiamento retroattivo che modifica elementi narrativi passati con una nuova informazione), visto che Burns ha sempre assicurato al padre di famiglia un posto di lavoro. Inoltre, Burns in passato ha detto a Homer di "non dimenticare che sarai qui per sempre".

Mr Burns

In un certo senso, ora quella frase sembra più una promessa che una minaccia: invece di, "non sarai mai libero da questo luogo di lavoro", ora è divenuto un "indipendentemente da tutto, io ti darò sempre un lavoro".

Notiamo inoltre che Mr. Burns è solito dimenticarsi il nome di Homer, ma a quanto pare non ha dimenticato la promessa fatta ad Abe e continua a non licenziare l'uomo.

