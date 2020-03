PS5, potenza pari a 13 TFLOPS: un leaker anticipa la presentazione di domani

PS5 vanterà una potenza pari a 13 TFLOPS: lo suggerisce in maniera chiara il post pubblicato da un leaker su Twitter, che prova così ad anticipare la presentazione di domani.



Perché dare peso a questo messaggio? Per un motivo molto semplice: proviene dalla stessa persona che aveva pubblicato la foto del kit di sviluppo di PlayStation 5, poi rivelatasi legittima.



Parliamo dunque di un soggetto con delle chiare conoscenze nel settore, vicino ai team di sviluppo che hanno appunto ricevuto un devkit di PS5 e che hanno ben presenti le specifiche tecniche della console.



Peraltro il post in questione si aggiunge a un'altra voce insistente che fa riferimento alla potenza di PS5, secondo questi rumor superiore rispetto a quella di Xbox Series X.



Fake? Verità? Lo scopriremo domani alle 17.00, quando Mark Cerny presenterà ufficialmente PS5, rivelando finalmente qualcosa di più sulla prossima console Sony.