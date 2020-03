DOOM Eternal: Q&A in diretta oggi dalle 15.00, subito dopo Techtonik

DOOM Eternal sarà protagonista di una interessante sessione Q&A oggi, in diretta a partire dalle 15.00, subito dopo la puntata di Techtonik che si sta svolgendo proprio in questi minuti.



Potrete dunque porre al nostro Pierpaolo Greco tutte le domande che volete sul nuovo episodio della serie sparatutto targata id Software in attesa della recensione di DOOM Eternal, che verrà pubblicata in contemporanea con l'inizio della live!



Scrivete le vostre considerazioni, i dubbi e le curiosità rigurdanti il gioco qui nei commenti, e se volete siete ancora in tempo anche per partecipare alla discussione di Techtonik: vi risponderemo in diretta!