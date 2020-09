Fortnite Stagione 4, sfide della Settimana 2 svelate in anticipo

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è disponibile da appena una settimana, e già si entra nel vivo dell'azione: nella giornata di domani, giovedì 3 settembre 2020, gli sviluppatori di Epic Games rilasceranno ufficialmente le sfide della Settimana 2. Ma noi possiamo mostrarvele in anticipo.

Merito come sempre di leaker e dataminer del Battle Royale di Epic Games, che agiscono all'interno dei file di gioco per trovare in anteprima, e con largo anticipo, tutte le informazioni utili. Le missioni settimanali che arriveranno domani non sembrano particolarmente difficili, ma bisogna notare che la Stagione 4 di Fortnite garantisce meno punti esperienza rispetto alla precedente: 25.000 per sfida. Ciò significa che ci vorrà più tempo per completare il Pass Battaglia a pagamento.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutte le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 4; Epic Games potrebbe cambiarle all'ultimo momento, e in quel caso ve lo segnaleremo tempestivamente.

Esamina dei forzieri a Borgo Bislacco

Eliminazioni all'Autorità

Danza in cima a diverse teste di Sentinel nel cimitero di Sentinel

Distruggi barche a Scogliere Scoscese

Sfida Dilbort 1 [missione probabilmente legata all'uso di abilità e superpoteri]

Guida un motoscafo sotto punti di colori diversi

Esamina forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet

Infliggi danni agli avversari al Gattogrill