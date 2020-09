Nvidia RTX 30: Watch Dogs: Legion e un anno di GeForce Now in regalo con le GPU

Per rendere ancora più allentante la sua offerta, Nvidia ha annunciato che tutti coloro che acquisteranno una GPU della linea RTX 30 avranno in regalo Watch Dogs: Legion per PC e un anno di abbonamento a GeForce Now Founders.

Nella giornata di ieri il colosso della tecnologia Nvidia ha presentato ufficialmente la nuova famiglia di GPU Ampere denominata GeForce RTX 30. Una serie di schede dalle prestazioni impressionanti, definite come il più grande salto generazionale della storia delle GeForce. Nel nostro speciale GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: conferme e sorprese della presentazione ufficiale approfondiamo tutte le novità presentate ieri sera.

Le RTX 30 sono dei mostri di tecnologia dai prezzi in Italia interessanti, che spalancheranno le porte del ray tracing a tutti coloro che le acquisteranno.

Per dare immediatamente un assaggio delle loro capacità, Nvidia ha deciso di regalare a tutti coloro che acquisteranno una di queste GPU uno dei giochi che sfrutteranno meglio la tecnologia RTX, ovvero Watch Dogs: Legion, oltre che un abbonamento annuale a GeForce Now Founders. Per chi non lo conoscesse, si tratta del servizio di gaming in streaming della compagnia, che consente di giocare a tutti i giochi presenti nella raccolta su PC attraverso il cloud.

Cosa ne pensate di questa offerta?